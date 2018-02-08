Усик написав відкритий лист президенту МОК з проханням не виключати бокс з програми Ігор

Усик заявив, що бокс зробив його тим, ким він є зараз - людиною, чоловіком і батьком.

Чемпіон світу з боксу у важкій вазі за версіями WBO і WBC Олександр Усик звернувся до голови Міжнародного олімпійського комітету Томаса Баха з проханням не виключати бокс з олімпійської програми.

Лист опубліковано на сторінці Усика в Facebook.

"Шановний Томас Бах, мене звуть Олександр Усик. У 2012 році я став чемпіоном літніх Олімпійських ігор у Лондоні з боксу.

Бокс для мене не просто спорт — він зробив мене тим, ким я є зараз, а саме: людиною, чоловіком і батьком. Він навчив мене жити і бути справжнім, за що я йому дуже вдячний.

Олімпійські ігри викликають численні емоції, адже це завжди праця, в тому числі для кожного боксера — ти багато тренуєшся, живеш мрією піднятися на п'єдестал, і це змушує йти далі.

Прошу переглянути позицію і залишити бокс у програмі Олімпійських ігор - 2020, а так само закликаю підтримати всіх, кому це небайдуже! Фанатів, спортсменів і просто небайдужих людей!

З повагою, Олександр Усик", - написав боксер.

Зазначимо, що днями з'явилася інформація, що МОК може переглянути рішення про включення боксу у програму Олімпіади-2020 в Токіо. Керівництво МОК насторожує суддівство боксу на Олімпійських іграх. Зокрема Олімпійський комітет вивчає результати поєдинків російських боксерів Євгенія Тищенка та Володимира Нікітіна на Іграх в Ріо.

«Виконком МОК заморожує всі контакти з AIBA за винятком робочих питань, які необхідні для здійснення рішень МОК», — заявив Томас Бах.