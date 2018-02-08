Місце проведення бою Усик - Гассієв буде відоме в березні

На проведення поєдинку претендують Україна, Саудівська Аравія і Росія.

Місце проведення фіналу World Boxing Super Series між українцем Олександром Усиком і росіянином Муратом Гассієвим стане остаточно відоме в березні. Про це заявив президент Федерації боксу Росії Умар Кремльов.

"Поки рано говорити про проведення фінального бою в Москві, ми тільки почали переговори. Все залежить від саудитів. Ми зробимо конкретну пропозицію, а вирішувати їм. Буде непросто перекупити у них фінал, вони не просто так його забронювали – їм це цікаво. Остаточно це питання проясниться в березні", – цитує Кремльова "Спорт-Експрес".

Нагадаємо, що спочатку організатори WBSS планували провести фінал турніру 11 травня в місті Джидда в Саудівській Аравії, але потім про своє бажання приймати бій заявили Росія та Україна.