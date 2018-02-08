Усик вперше увійшов у топ-10 кращих боксерів світу за версією World Boxing News

У десятці найкращих тепер два українця.

Авторитетне видання World Boxing News включило двох українців у топ-10 рейтингу кращих боксерів світу незалежно від вагової категорії. Чемпіон світу у другій напівлегкій вазі Василь Ломаченко посідає другу позицію в цьому рейтингу. А замикає десятку кращих Олександр Усик, який нещодавно вийшов у фінал Всесвітньої боксерської суперсерії, а також об'єднав у своїх руках чемпіонські титули за версіями WBO і WBC.

Про це повідомляє сайт видання.

Гучна перемога над Брієдісом дозволила Усику зробити стрибок на п'ять позицій і дебютувати в топ-10 рейтингу World Boxing News. Усик залишив позаду двох лідерів надважкої ваги – Ентоні Джошуа та Деонтея Вайлдера.

Читайте такожУсик про бій з Гассиевым: відповідальність на мене не тиснеСуперник Олександра Усика по фіналу WBSS Мурат Гассієв також досяг помітного прогресу – росіянин, нокаутував у півфіналі Юнієра Дортікоса, розташувався на 18-му рядку, зробивши стрибок на 21 позицію.

Топ 10 боксерів світу за версією WORLD BOXING NEWS

1. Геннадій Головкін (Казахстан, середня вага)

2. Василь Ломаченко (УКРАЇНА, друга напівлегка вага)

3. Теренс Кроуфорд (США, перша напівсередня вага)

4. Сауль Альварес (Мексика, перша середня вага)

5. Майки Гарсія (США, напівлегка вага)

6. Наоя Іноуе (Японія, друга найлегша вага)

7. Хорхе Лінарес (Венесуела, легка вага)

8. Кіт Турман (США, напівсередня вага)

9. Срисакет Сор Руінгвисаі (Таїланд, друга найлегша вага)

10. Олександр Усик (УКРАЇНА, важка вага)

Нагадаємо, що на кону фінального поєдинку Всесвітньої боксерської суперсерії Усик - Гассієв будуть п'ять чемпіонських поясів.