Бій Усик - Гассієв може відбутися в Києві

Про переговори з керівництвом WBSS з цього приводу повідомив промоутер Усика Олександр Красюк.

Київ претендує на проведення фінального бою WBSS між Олександром Усиком і Муратом Гассієвим. Про це повідомив промоутер українського боксера Олександр Красюк.

«Ми вже тривалий час дискутуємо з WBSS з приводу того, щоб провести бій на "Олімпійському". Ми хотіли б провести бій у Києві. Говорити про шанси не буду. Але, незважаючи на переговори, позиція WBSS не змінилася — шоу відбудеться 11 травня в Саудівській Аравії в місті Джидда», - цитує промоутера Усика Олександра Красюка Sport Arena з посиланням на "Обозреватель".

Нагадаємо, у фіналі Всесвітньої боксерської Суперсерії (WBSS) у першій важкій вазі зустрінуться українець Алексаудр Усик і росіянин Мурат Гассієв. Бій від самого початку запланований на 11 травня в Саудівській Аравії. Однак в останні дні в ЗМІ з'явилася інформація про те, що російські функціонери хочуть перебити пропозицію Саудівської Аравії і провести бій в Росії 22 липня.