Усик про бій з Гассієвим: відповідальність на мене не тисне

За словами українського боксера, у фінальному бою з росіянином не повинно бути політики, а тільки бокс.

Український боксер, володар чемпіонських поясів WBO і WBC Олександр Усик поділився думкою щодо майбутнього фінального бою Всесвітньої боксерської суперсерії проти росіянина Мурата Гассієва.

В інтерв'ю 112.ua Усик визнав, що у півфінальному бою з Брієдісом припускався помилок:

"З тим, що я припускався якихось помилок в бою – природно, я згоден. Всі помиляються, але головне зробити висновки, роботу над помилками. Те, що експерти боксу або ще якісь інші люди очікували від мене трохи інший бокс, це теж я розумію, але я боксую в рингу і я буду приймати рішення, який бокс я буду показувати, припустимо, сьогодні", - зазначив Усик.

Також він прокоментував можливість бою-реваншу з Брієдісом:

"Потрібно йти вперед. Ми можемо про це поспілкуватися, мені здається. Але давайте так реально на це подивимося, наскільки це буде цікаво людям і хто за цей бій заплатить? Ну для того, щоб взагалі організувати цей бій. Безкоштовно ж ми не будемо боксувати. Якщо у нього є той, хто заплатить за цей поєдинок, сума, яка влаштувала б мене, добре – я побоксую ще з ним із задоволенням. Хоче він, щоб я ще приїхав до Риги? Приїду, мені без різниці".

Читайте такожУсик і Гассієв у фінальному поєдинку WBSS змагатимуться за п'ять поясівУ фіналі WBSS Усик битиметься з росіянином Муратом Гассієвим і може стати абсолютним чемпіоном світу в першій важкій вазі. Однак Усик не відчуває особливої відповідальності щодо статусу майбутнього бою:

"Відповідальність на мене не тисне. Я поки що абсолютно не думаю про це. Мені здається, про це необхідно думати, коли у тебе вже все є, ось перед тобою лежить і це твоє. Ось тоді можна трохи заспокоїтися і сказати, ну клас, що у мене це є. Коли цього немає, то і думати нема чого. Потрібно прагнути, щоб у тебе це було. А за пояси я абсолютно не тримаюся.

Гассієв — молодий, сильний, амбітний хлопець, який теж хоче мати всі пояси у своєму послужному списку, хоче кубок, але є інший хлопець, який теж цього хоче – це я. Тож у нас вийде хороший, сильний поєдинок. Гарний буде бій".

Спочатку фінал WBSS був запланований на 11 травня в Саудівській Аравії. Проте нещодавно стало відомо, що російські функціонери готові перебити пропозицію Саудівської Аравії щоб провести бій в Росії 22 липня.

Усик заявив, що для нього не має значення, де битися:

"Мені без різниці, де вигравати. Напевно, це не зовсім чесно і об'єктивно, але як Бог дасть, так і буде. Для мене не має значення, куди їхати, скрізь буду кістьми лягати, але робити свою улюблену справу. Давайте почекаємо, нехай оголосять, де це буде відбуватися, а коли ми дізнаємося точну дату бою, тоді і будемо планувати свій тренувальний графік.

Зрозуміло, що бій будуть розгойдувати, однозначно будуть це робити і від цього нікуди не втечеш, але я зміню це. Це не буде політикою, це буде боксом! Мені не потрібна політика, тому що в ній занадто багато бруду, який мене не влаштовує. Мене влаштовує спорт – бокс".