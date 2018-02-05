Усик і Гассієв у фінальному поєдинку WBSS змагатимуться за п'ять поясів

Крім чотирьох основних поясів - WBC, WBO, IBF і WBA, буде розігруватися престижний пояс журналу The Ring.

Стали відомі деякі подробиці фінального поєдинку Всесвітньої боксерської суперсерії між українцем Олександром Усиком і росіянином Муратом Гассієвим. Суперники у вирішальному бою змагатимуться за п'ять чемпіонських поясів.

Нагадаємо, що Усик володіє поясами WBC і WBO, а Гассієв, який побив напередодні кубинця Юнієра Дортікоса, має титули IBF і WBA.

Як повідомляє ringpolska.pl, крім чотирьох основних поясів головних боксерських організацій, на кону бою буде стояти п'ятий пояс за версією авторитетного боксерського журналу The Ring.

Цікаво, що в останній раз поясом The Ring в крузервейті володів кубинець Йоан Пабло Ернандес, який в 2015 році завершив кар'єру. Даний пояс розігрується між двома найсильнішими бійцями дивізіону.

Нагадаємо, що Усик і Гассієв вже провели першу дуель поглядів.

Фінал має відбутися в Джидді, Саудівська Аравія, 11 травня. Однак Росія прагне зробити будь що, аби здобути право на проведення бою.