Усик і Гассієв у фінальному поєдинку WBSS змагатимуться за п'ять поясів

13:53, 05 лютого 2018
Бокс
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Стали відомі деякі подробиці фінального поєдинку Всесвітньої боксерської суперсерії між українцем Олександром Усиком і росіянином Муратом Гассієвим. Суперники у вирішальному бою змагатимуться за п'ять чемпіонських поясів.

Нагадаємо, що Усик володіє поясами WBC і WBO, а Гассієв, який побив напередодні кубинця Юнієра Дортікоса, має титули IBF і WBA.

Як повідомляє ringpolska.pl, крім чотирьох основних поясів головних боксерських організацій, на кону бою буде стояти п'ятий пояс за версією авторитетного боксерського журналу The Ring.

Цікаво, що в останній раз поясом The Ring в крузервейті володів кубинець Йоан Пабло Ернандес, який в 2015 році завершив кар'єру. Даний пояс розігрується між двома найсильнішими бійцями дивізіону.

Нагадаємо, що Усик і Гассієв вже провели першу дуель поглядів.

Фінал має відбутися в Джидді, Саудівська Аравія, 11 травня. Однак Росія прагне зробити будь що, аби здобути право на проведення бою.

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Теги: #Усик - Гассієв#фінал WBSS