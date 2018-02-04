Росія хоче викупити право провести фінал WBSS Усик - Гассієв
Генеральний секретар Федерації боксу Росії Умар Кремльов після перемоги Мурата Гассієва над Юніером Дортікосом у півфіналі Світової суперсерії боксу заявив, що його організація має намір перебити ціну, яку за фінал турніру заплатили в Саудівській Аравії.
«Ми будемо чинити максимальний тиск на організаторів WBSS, щоб фінал турніру пройшов у Росії. Ми вже почали діяти і позначили свій намір перебити ціну, заплачену за шоу Саудівською Аравією. Ми хочемо, щоб це шоу пройшло у нас на День російського боксу, який відбудеться 22 липня», - цитує слова Кремльова видання russian.rt.com.
Нагадаємо, вирішальний поєдинок Світової суперсерії боксу в крузервейті має відбутися 11 травня в Джедді, Саудівська Аравія.
Як повідомляв УНІАН, у фіналі WBSS повинні зустрітися українець Олександр Усик і росіянин Мурат Гассієв.