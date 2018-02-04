Росія хоче викупити право провести фінал WBSS Усик - Гассієв

Генсек Федерації боксу Росії Умар Кремльов заявив, що його організація буде чинити максимальний тиск на WBSS, щоб перебити ціну, заплачену за шоу Саудівською Аравією.

Генеральний секретар Федерації боксу Росії Умар Кремльов після перемоги Мурата Гассієва над Юніером Дортікосом у півфіналі Світової суперсерії боксу заявив, що його організація має намір перебити ціну, яку за фінал турніру заплатили в Саудівській Аравії.

«Ми будемо чинити максимальний тиск на організаторів WBSS, щоб фінал турніру пройшов у Росії. Ми вже почали діяти і позначили свій намір перебити ціну, заплачену за шоу Саудівською Аравією. Ми хочемо, щоб це шоу пройшло у нас на День російського боксу, який відбудеться 22 липня», - цитує слова Кремльова видання russian.rt.com.

Нагадаємо, вирішальний поєдинок Світової суперсерії боксу в крузервейті має відбутися 11 травня в Джедді, Саудівська Аравія.

Як повідомляв УНІАН, у фіналі WBSS повинні зустрітися українець Олександр Усик і росіянин Мурат Гассієв.