Росіянин Гассієв став суперником Усика у фіналі Всесвітньої боксерської суперсерії

Росіянин переміг кубинця Дортікоса нокаутом в 12-му раунді.

У Сочі завершився другий півфінальний бій Всесвітньої боксерської суперсерії, в якому Мурат Гассієв з Росії переміг кубинця Юнієра Дортікоса, повідомляє офіційний сайт турніру.

Бій завершився нокаутом в 12-му раунді.

Кубинець набагато більш активно почав бій і в перших раундах мав помітну перевагу. Однак, потім, ближче до 5-6 раундів став поступатися супернику в різкості і точності ударів. Неймовірна стійкість кубинця дозволила йому перенести ряд дуже сильних ударів суперника у 8-11 раундах.

Нарешті, в останньому 12-му раунді Гассієв двічі відправляв суперника в нокдаун, але той постійно повертався в бій. А після того, як кубинець впав на канвас втретє і виявився викинутий за канати, рефері в рингу зупинив бій.

Такким чином, Гассієв продовжив свою переможну серію, в той час як Дортікос зазнав першої поразки в кар'єрі.

У фіналі Всесвітньої боксерської суперсерії і бою за титул абсолютного чемпіона світу зійдуться Олександр Усик та Мурат Гассієв. Бій відбудеться 11 травня, місце проведення поєдинку стане відомою пізніше.

Як повідомляв УНІАН, тижнем раніше, в минулу суботу, Усик виграв бій у Ризі у Майріса Брієдіса з Латвії і став першим фіналістом WBSS.