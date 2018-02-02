Олександр Хижняк визнаний найкращим боксером світу 2017 року

Останній раз таку нагороду український боксер отримував у 2011 році. Сімома роками раніше найкращим боксером планети ставав Олександр Усик.

Міжнародна боксерська Асоціація визнала Олександра Хижняка найкращим боксером світу незалежно від вагових категорій у 2017 році, повідомляє Федерація боксу України.

Останній раз таку нагороду український боксер отримував у 2011 році. Сімома роками раніше найкращим боксером планети ставав Олександр Усик.

Нагадаємо, за результатами виступів у 2017 році Олександр Хижняк здобув всі можливі золоті нагороди на провідних боксерських стартах. Спочатку Олександр став чемпіоном Європи у віковій групі до 22 років, а згодом ще й здобув титул найкращого боксера на Чемпіонаті Європи у Харкові та золото світової першості у Гамбурзі.

«Це неймовірне визнання та надзвичайно почесна нагорода для мене. Вдячний міжнародній боксерській спільноті, президента ФБУ Володимиру Продивусу, першому віце-президенту ФБУ Дмитру Шенцеву, моєму батьку та тренеру Олександру Хижняку, тренерському складу збірної України на чолі з Дмитром Сосновський та, звичайно ж, усім вболівальникам за підтримку. Це наша сумісна перемога, – зазначив Олександр Хижняк. – Подібні нагороди являються неабияким стимулом для того, щоб ще з більшою мотивацією працювати задля здобуття нових вершин. Моя головна мета – нагорода Олімпійських ігор і зроблю все від себе можливе аби якомога краще підготуватися до ліцензійного чемпіонату світу 2019 року та здобути перепустку на Олімпіаду Токіо-2020», - відзначив спортсмен.

Нагородження Олександра Хижняка відбулось в рамках Всесвітнього боксерського форуму в Сочі, на якому присутні керівництво Міжнародної боксерської Асоціації, президенти усіх професіональних боксерських організацій та провідні спортсмени, функціонери та діячі боксу.