Про бій Усик - Брієдіс зняли документальний фільм (відео)

15:13, 30 січня 2018
Бокс
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Усик переміг Бриедиса і вийшов у фінал Всесвітньої боксерської суперсерії / УНІАН

Всесвітня боксерська суперсерія випустила документальний фільм про перший півфінальний бій турніру між українцем Олександром Усиком і латвійцем Майрісом Брієдісом, в якому українець переміг, об'єднав пояси WBO і WBC і вийшов у фінал серії.

У фільмі показано, як боксери проводили заключний день перед поєдинком, а також про сам бій та про те, що відбувалося відразу після нього.

Картина знята англійською мовою.

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Теги: #Усик - Брієдіс відео