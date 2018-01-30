Про бій Усик - Брієдіс зняли документальний фільм (відео)
15:13, 30 січня 2018Бокс
261
25-хвилинне відео представлене Всесвітньою боксерською суперсерією.
Усик переміг Брієдіса і вийшов у фінал Всесвітньої боксерської суперсерії / УНІАН
Всесвітня боксерська суперсерія випустила документальний фільм про перший півфінальний бій турніру між українцем Олександром Усиком і латвійцем Майрісом Брієдісом, в якому українець переміг, об'єднав пояси WBO і WBC і вийшов у фінал серії.
У фільмі показано, як боксери проводили заключний день перед поєдинком, а також про сам бій та про те, що відбувалося відразу після нього.
Картина знята англійською мовою.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter