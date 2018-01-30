Венесуельський чемпіон WBA Лінарес викликає на бій Ломаченка

Промоутер венесуельського чемпіона Оскар Де ла Хойя звернувся до команди українця.

Чемпіон світу WBA боксер з Венесуели Хорхе Лінарес викликав на об'єднавчі бої чемпіона світу WBC у легкій вазі Майка Гарсію і чемпіона світу WBO в напівлегкій вазі Василя Ломаченка, повідомляє Boxingscene.

Минулого тижня генеральний директор Top Rank Боб Арум сказав Стіву Киму, що він дуже хоче організувати бій Ломаченко проти Лінареса.

«Я думаю, що Лінарес - неймовірний боєць, у нього відмінне резюме, він - у легкій вазі, де у нього було безліч захистів», - сказав Арум BoxingScene.com. - Ломаченко був приголомшливим в двох вагових категоріях, і тепер він піднімається в третю. З моєї точки зору, він буде так само цікавий в новій категорії, як і в нижчих класах ваги. Але це насправді ми не дізнаємося, поки ми його там не побачимо»

Промоутер Лінареса, Оскар Де Ла Хойя чекає телефонного дзвінка від представників Ломаченка та зазначає, що готовий до бою.

У свою чергу, Лінарес, який володіє титулом WBC Diamond, є обов'язковим претендентом на пояс Гарсії.

Гарсія останній раз бився в напівсередній вазі, коли в липні минулого року він переміг Адріана Бронера. І тепер Гарсія змагається у другій напівсередній вазі, де він кинув виклик Сергію Ліпінецу. Бій за титул чемпіона IBF відбудеться 10 березня.

Після бою з Ліпінцом, у нього буде обмежений час, щоб прийняти рішення про те, чи має він намір залишитися в новій вазі або повернеться в попередню для обов'язкового бою з Лінаресом.