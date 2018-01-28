Усик тепло подякував своїм шанувальникам після перемоги (відео)

"Світ любить сильних", - зазначив українець, який вийшов у фінал Всесвітньої боксерської суперсерії.

Чемпіон світу з боксу за версіями WBC і WBO українець Олександр Усик тепло подякував своїм шанувальникам після видовищної перемоги над своїм опонентом Майрісом Брієдісом. Відео звернення боксер виклав на своїй сторінці в Facebook.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter