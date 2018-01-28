Усик тепло подякував своїм шанувальникам після перемоги (відео)
12:10, 28 січня 2018Бокс
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"Світ любить сильних", - зазначив українець, який вийшов у фінал Всесвітньої боксерської суперсерії.
Олександр Усик здобув надважку перемогу над Майрісом Брієдісом / УНІАН
Чемпіон світу з боксу за версіями WBC і WBO українець Олександр Усик тепло подякував своїм шанувальникам після видовищної перемоги над своїм опонентом Майрісом Брієдісом.
Відео звернення боксер виклав на своїй сторінці в Facebook.
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