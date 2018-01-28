Усик: якісний бокс з боку суперника дозволив нам видати відмінний бій

Чемпіон світу підвів підсумки виграного бою в Ризі.

Відразу після закінчення об'єднавчого бою в Ризі за звання чемпіона світу з боксу за версіями WBC і WBO українець Олександр Усик прокоментував бій, прямо в рингу.

"Спасибі Ризі, у вас гідний син вашого народу, - звернувся українець до публіки, яка не дуже чемно прийняла його перемогу. - Вийшов відмінний бій, давайте всі разом поапладуємо Майрісу", - додав українець, після чого свист змінився на овації.

На питання про те, за рахунок чого вийшов настільки видовищний і цікавий бій, Усик зазначив: "Опозиція спортсмена, якісний бій зі сторони суперника - це складові відмінного бою. Я провів важкі 12 раундів, найважчі у своєму житті. Ми проаналізуємо це і врахуємо у підготовці до фіналу".

А на питання про те, кого б він хотів бачити в суперниках у фінальному бою Всесвітньої боксерської суперсерії, відповів: "Я буду особисто присутнім на другому півфіналі, дивитися цей бій. Хай там переможе найсильніший. З ним я із задоволенням проведу бій за титул абсолютного чемпіона світу".

Нарешті, відповідаючи на запитання, чим він буде займатися між боями, у вільний час, український чемпіон розповів: "Я хочу максимально багато часу провести зі своєю сім'єю, дружиною і дітьми".

Як повідомляв УНІАН, Олександр Усик переміг у півфіналі всесвітньої боксерської серії в бою з Майрісом Брієдісом в Ризі і об'єднав пояси чемпіона світу за версіями WBC та WBO.

Другий півфінал відбудеться рівно за тиждень, 3 лютого, в російському Сочі. В цьому бою зустрінуться Мурат Гассієв з Росії і кубинець Юнієр Дортікос.