Усик виграв бій за титул чемпіона світу WBC і WBO і вийшов у фінал світової суперсерії

01:13, 28 січня 2018
Бокс
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Бій Олександра Усика відбудеться 27 січня / Facebook

У Ризі завершився півфінальний бій Всесвітньої боксерської суперсерії і об'єднувальний поєдинок за титули чемпіона світу WBC і WBO, в якому українець Олександр Усик переміг Майріса Брієдіса з Латвії.

Бій тривав усі 12 раундів і завершився перемогою українця за очками.

Таким чином, Усик вийшов у фінал суперсерії, де орієнтовно в травні, проведе бій за перемогу в турнірі і титул абсолютного чемпіона світу.

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Теги: #Усик - Брієдіс#Усик чемпіон світу WBC WBO