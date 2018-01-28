Усик виграв бій за титул чемпіона світу WBC і WBO і вийшов у фінал світової суперсерії
01:13, 28 січня 2018Бокс
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Українець виграв поєдинок по очках.
Усик об'єднав два пояси чемпіона світу / Facebook
У Ризі завершився півфінальний бій Всесвітньої боксерської суперсерії і об'єднувальний поєдинок за титули чемпіона світу WBC і WBO, в якому українець Олександр Усик переміг Майріса Брієдіса з Латвії.
Бій тривав усі 12 раундів і завершився перемогою українця за очками.
Таким чином, Усик вийшов у фінал суперсерії, де орієнтовно в травні, проведе бій за перемогу в турнірі і титул абсолютного чемпіона світу.
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