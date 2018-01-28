Усик виграв бій за титул чемпіона світу WBC і WBO і вийшов у фінал світової суперсерії

Українець виграв поєдинок по очках.

У Ризі завершився півфінальний бій Всесвітньої боксерської суперсерії і об'єднувальний поєдинок за титули чемпіона світу WBC і WBO, в якому українець Олександр Усик переміг Майріса Брієдіса з Латвії.

Бій тривав усі 12 раундів і завершився перемогою українця за очками.

Таким чином, Усик вийшов у фінал суперсерії, де орієнтовно в травні, проведе бій за перемогу в турнірі і титул абсолютного чемпіона світу.