Усик виявився важчим за Брієдіса на зважуванні за добу до титульного бою

Наш спортсмен на символічні 100 грам важче Брієдіса.

Чемпіон світу за версією WBO Олександр Усик (13-0, 11 КО) виявився на 100 грамів важчим за свого майбутнього опонента - чемпіона світу WBC - Майріса Брієдіса (24-0, 18 КО), повідомляє промоутерська компанія К2.

Під час церемонії зважування напередодні поєдинку 1/2 фіналу Світової суперсерії боксу (WBSS) ваги під українцем показали 90 кг. і 400 г, під латвійцем – 90 кг і 300 р.

Як повідомляв УНІАН, об'єднувальний бій Усик - Бріедіс відбудеться в суботу, 27 січня. На кону - два титули чемпіона.