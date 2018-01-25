Тренер Усика: на сьогоднішній день, Брієдіс – найсильніший суперник для Олександра

Тренер чемпіона світу за версією WBO Олександра Усика (13-0, 11 КО) Сергій Ватаманюк, за кілька днів до півфінального бою підопічного у Всесвітній суперсерії боксу проти володаря титулу WBC Майріса Брієдіса (23-0, 18 КО) в інтерв'ю XSPORT.ua розповів про важливість поєдинку за об'єднання поясів, згоду на участь у WBSS і задачі Усика на бій.

- Є розуміння того, що бій проти Брієдіса - це дуже великий поєдинок, дуже велика планка, яку ми самі собі підняли. Що це дійсно, на сьогоднішній день, самий сильний суперник для Сашка.

Якщо взяти сучасний бокс, то об'єднавчих боїв не так багато, адже кожен тримається за свій пояс, а самих боксерів тримають промоутери і менеджери. Тому це рідкість, скажімо так. В даному випадку, нам випала така можливість взяти участь у турнірі і вже на стадії півфіналу ми можемо об'єднати пояси. Це дуже важливо, цікаво і престижно. Це новий виклик для нашої команди.

Читайте такожСтали відомі гонорари Усика і Бриедиса за півфінальний бій WBSSНа питання, чи був тренер Усика «за», коли з'явилася можливість брати участь у Всесвітній суперсерії боксу, Ватаманюк відповів:

"Там було дуже багато нюансів, якщо чесно. Ми до кінця сумнівалися, що цей турнір відбудеться, потім контракти, умови, все інше, там було дуже багато питань, які ми переробляли всі разом.

Ми були зацікавлені в такому турнірі, було лише питання, чи відбудеться він фактично. А коли ми зрозуміли, що він відбудеться, то для нас це стало дуже приємною несподіванкою. Ми звичайно ж відповіли організаторам згодою".

А ьна питання про те, що ви хочете побачити від свого підопічного в рингу, зауважив:

"У нас є завдання на бій, у нас є умови. І найперше, що Сашкові потрібно зробити – це виконати все те, що ми запланували. Цього я і чекаю".

Як повідомляв УНІАН, бій Брієдіс - Усик відбудеться в суботу, 27 січня, у Ризі.