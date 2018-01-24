Суперник Усика отримав високу державну нагороду Латвії

Чемпіон світу WBC латвійський боксер Майріс Бріедіс удостоєний високої державної нагороди. Він отримав орден Трьох зірок III степеня за особливі заслуги перед Латвійським державою, повідомляється в офіційному Instagram Всесвітньої боксерської серії супер.

Нагороду Бріедіс отримав з рук президента Латвії Райомондса Вейоніса.

Нагадаємо, що найближчої суботи, 27 січня, Бріедіс проведе півфінальний бій Всесвітньої боксерської суперсерії проти українця Олександра Усика.

Переможець цього бою отримає два титули чемпіона - за версіями WBC і WBO. Другий титул зараз належить Усику.

Також переможець бою вийде у фінал Всесвітньої боксерської суперсерії, де, в разі перемоги отримає титул абсолютного чемпіона світу з боксу.