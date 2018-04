Усик записав пісню напередодні бою з Брієдісом (відео)

Чемпіон світу з боксу за версією WBO українець Олександр Усик записав відеокліп, яким потролив сам себе.

У день офіційної процедури зважування перед боєм з Марко Хуком наш спортсмен відповів на запитання "How do you feel?" (Як ви себе почуваєте?) – "I'm feel. I'm very feel!" (Я відчуваю. Я дуже відчуваю). Чарівності і впевненості Усика в цей момент не було меж, повідомляє Isport.

На наступний день, коли українець вже знав, що припустився помилки, то на таке ж запитання відповів тією ж фразою: "I'm feel. I'm very feel!". Після цього у Олександра народилася ідея створити пісню, яка через півтора місяця була записана в студії.

Як повідомляв УНІАН, у суботу, 27 січня Олександру Усику належить провести півфінальний бій Всесвітньої боксерської суперсерії проти Майріса Брієдіса в Ризі.