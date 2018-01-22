Усик записав пісню напередодні бою з Брієдісом (відео)

19:03, 22 січня 2018
Бокс
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Сьогодні була представлена пісня "I'm very feel", у записі якої брав участь і Олександр Усик.

Олександр Усик / boxnews.com.ua

Чемпіон світу з боксу за версією WBO українець Олександр Усик записав відеокліп, яким потролив сам себе.

У день офіційної процедури зважування перед боєм з Марко Хуком наш спортсмен відповів на запитання "How do you feel?" (Як ви себе почуваєте?) – "I'm feel. I'm very feel!" (Я відчуваю. Я дуже відчуваю). Чарівності і впевненості Усика в цей момент не було меж, повідомляє Isport.

На наступний день, коли українець вже знав, що припустився помилки, то на таке ж запитання відповів тією ж фразою: "I'm feel. I'm very feel!". Після цього у Олександра народилася ідея створити пісню, яка через півтора місяця була записана в студії.

Як повідомляв УНІАН, у суботу, 27 січня Олександру Усику належить провести півфінальний бій Всесвітньої боксерської суперсерії проти Майріса Брієдіса в Ризі.

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Теги: #Усик пісня#Усик записав пісню