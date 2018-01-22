Усик завершив підготовку до бою з Брієдісом

Чемпіон світу з боксу за версією WBO у важкій вазі українець Олександр Усик завершив свою підготовку до півфінального бою Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS) проти чемпіона світу за версією WBС у тій же вазі латвійця Майріса Брієдіса.

Сьогодні, 22 січня, Усик разом з командою відправиться в Ригу, де протягом тижня будуть проходити заходи, присвячені поєдинку. Про це повідомляє Isport.

Раніше тренер Усика Сергій Ватаманюк розповів, що підготовка Олександра до бою тривала на два тижні більше, ніж планувалося на початку.

Нагадаємо, що об'єднувальний поєдинок між Олександром Усіком і Майрісом Брієдісом відбудеться 27 січня в Ризі.