Ломаченко проведе наступний бій у квітні - промоутер

12:50, 19 січня 2018
Бокс
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Суперник українського чемпіона світу поки ще не визначений.

Василь Ломаченко став №1 у рейтингу найкращих боксерів за версією ESPN / boxingnews.com.ua

Промоутер 29-річного українського боксера Василя Ломаченка (10-1, 8 КО) Боб Арум розповів, що наступний поєдинок українця відбудеться у квітні, повідомляє Sport.ua з посиланням на Boxingtalk.

«Імовірно, бій пройде 28 квітня», — заявив Арум.

Читайте такожЛомаченко про наступного суперника: мені потрібно гучне ім'я, я готовийІм'я майбутнього опонента українського бійця досі невідомо. Раніше повідомлялося, що переговори про бій з Ломаченком веде відомий 39-річний філіппінський боксер Менні Пак'яо.

Свій останній бій Ломаченко провів 9 грудня 2017 року, коли в Нью-Йорку успішно захистив титул чемпіона світу WBO в першій легкій вазі, здобувши дострокову перемогу над 37-річним кубинцем Гільєрмо Рігондо.

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Теги: #Ломаченко наступний бій#Ломаченко квітень бій