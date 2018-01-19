Ломаченко проведе наступний бій у квітні - промоутер

Промоутер 29-річного українського боксера Василя Ломаченка (10-1, 8 КО) Боб Арум розповів, що наступний поєдинок українця відбудеться у квітні, повідомляє Sport.ua з посиланням на Boxingtalk.

«Імовірно, бій пройде 28 квітня», — заявив Арум.

Читайте такожЛомаченко про наступного суперника: мені потрібно гучне ім'я, я готовийІм'я майбутнього опонента українського бійця досі невідомо. Раніше повідомлялося, що переговори про бій з Ломаченком веде відомий 39-річний філіппінський боксер Менні Пак'яо.

Свій останній бій Ломаченко провів 9 грудня 2017 року, коли в Нью-Йорку успішно захистив титул чемпіона світу WBO в першій легкій вазі, здобувши дострокову перемогу над 37-річним кубинцем Гільєрмо Рігондо.