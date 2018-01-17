Знаменитий філіппінський боксер Пак'яо "ще не старий" і готовий до бою з Ломаченком

39-річний філіппінський боксер Менні Пакьяо (59-7, 38 КО), колишній чемпіон світу у восьми вагових категоріях, підтвердив переговори про проведення бою з 29-річним українцем Василем Ломаченко (10-1, 8 КО), повідомляє Sport.ua з посиланням на ABS-CBN News.

«Я ще не вийшов на пенсію. Я все ще в порядку», — заявив сам Пакьяо.

Свій останній бій Пакьяо провів 2 липня 2017 року проти австралійця Джеффа Хорна, який програв одноголосним рішенням суддів.

Раніше сам Ломаченко так висловився про можливий бій: «Я думаю, йому потрібно закінчити кар'єру. Пак'яо — легенда, у нього дуже хороша кар'єра. Йому потрібно закінчити, йому треба відпочити. Я думаю, що він старий. Він втратив швидкість і фізичні кондиції».

У своєму останньому бою Ломаченко здобув перемогу технічним нокаутом над 37-річним кубинцем Гільєрмо Рігондо.