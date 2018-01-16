Українські боксери Дерев'янченко і Голуб дізналися своїх найближчих суперників

Український боксер середньої ваги, перший номер рейтингу IBF Сергій Дерев'янченко (11-0, 9 КО) свій наступний поєдинок проведе 20 січня в Нью-Йорку в рамках великого вечора боксу, головною подією якого стане бій Еррола Спенса і Ламона Пітерсона, повідомляє Klitschko-brothers.com.

В цей же день на ринг вийде й інший українець Іван Голуб.

Суперником Дерев'янченко стане стане американський боксер Дашон Джонсон (22-22-3, 7 КО). Голуб битиметься з колумбійцем Фіделем Монтерросом Муньосом (38-15-1, 30 КО).

Раніше повідомлялося, що навесні Дерев'янченко розраховує провести поєдинок проти Деметриуса Андраде (25-0, 16 КО), який піднявся у нову вагову категорію, і, можливо, вирішила влаштувати для українця проміжний бій, щоб уникнути тривалого простою.