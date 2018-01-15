Британця Джошуа, який переміг Кличка, назвали "королем стероїдів"

Чемпіон світу WBO з Нової Зеландії Джозеф Паркер відповів на критику володаря світових поясів за версіями IBF, IBO і WBA Ентоні Джошуа, повідомляє Boxingscene.

Джошуа раніше назвав Паркера "королем пирогів", за його поганий фізичний стан. На що Паркер зауважив:

«Якщо я король пирогів, то він — король стероїдів. Хто знає... Коли ти настільки величезний, і у тебе такі мускули, з тобою явно щось не так», — зазначив Паркер.

Як повідомляв УНІАН, у травні Джошуа нокаутував українця Володимира Кличка у титульному бою. У серпні Кличко відмовився від бою-реваншу і оголосив про завершення кар'єри.

Очний бій двох чемпіонів світу відбудеться 31 березня 2018 року в Кардіффі (Уельс). За умовами бою, боксери розіграють чемпіонські пояса за версіями всіх чотирьох організацій, які їм належать.