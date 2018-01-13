Стало відомо про розмір гонорарів Усика та Брієдіса за півфінальний бій WBSS
15:03, 13 січня 2018Бокс
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Обидва боксери отримають по 800 тисяч доларів, а переможець - ще таку ж суму за вихід у фінал суперсерії.
Бій Усик - Брієдіс відбудеться 27 січня в Ризі / BoxingScene.com
Стало відомо про розмір гонорарів учасників півфінального бою Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS) - чемпіона світу WBO у важкій вазі українця Олександра Усика та чемпіона за версією WBC латвійця Майріса Брієдіса.
Гарантовано обидва боксери отримають по 800 тисяч доларів, а переможець – ще таку ж суму за вихід у фінал суперсерії. Точно такі ж гонорари отримають учасники іншого півфіналу – Мурат Гассієв і Юнієр Дортікос.
Про це повідомляє Xsport.
Учасники фінального бою WBSS гарантовано отримають по 2 мільйони доларів призових, а переможець – ще таку ж суму додатково.
Нагадаємо, що бій Усик – Брієдіс пройде 27 січня в Ризі.
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