Стало відомо про розмір гонорарів Усика та Брієдіса за півфінальний бій WBSS

Стало відомо про розмір гонорарів учасників півфінального бою Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS) - чемпіона світу WBO у важкій вазі українця Олександра Усика та чемпіона за версією WBC латвійця Майріса Брієдіса.

Гарантовано обидва боксери отримають по 800 тисяч доларів, а переможець – ще таку ж суму за вихід у фінал суперсерії. Точно такі ж гонорари отримають учасники іншого півфіналу – Мурат Гассієв і Юнієр Дортікос.

Про це повідомляє Xsport.

Учасники фінального бою WBSS гарантовано отримають по 2 мільйони доларів призових, а переможець – ще таку ж суму додатково.

Нагадаємо, що бій Усик – Брієдіс пройде 27 січня в Ризі.