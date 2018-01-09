Звичайний британський вболівальник заплатить 5 тисяч фунтів за незаконну трансляцію бою Кличко - Джошуа

В Англії виникли серйозні розбірки навколо кращого бою 2017 року між українцем Володимиром Кличком і британцем Ентоні Джошуа.

Телеканал Sky Sports зажадав від одного з глядачів штраф у розмірі 85 тисяч фунтів стерлінгів за пряму трансляцію поєдинку в Facebook.

Житель Скарборо Крейг Фостер, придбавши платну трансляцію бою за 19,95 фунтів, влаштував стрім в Facebook. Його трансляцію подивилися понад 4000 осіб. У своє виправдання Фостер заявив, що стрім влаштував не він, а один з його друзів, який використав його Ipad для онлайн-трансляції. При цьому Фостер відмовився називати ім'я свого друга, повідомляє «Знай Спорт».

«Я заплатив за трансляцію і не збирався заробляти на цьому. Мій друг вирішив включити трансляцію в Facebook, але я дізнався про це тільки через кілька днів. Sky Sports вимагає імена та адреси моїх друзів, але я не буду їх підставляти. Я візьму провину на себе. Я не зупинив друга, у цей момент я дивився бокс. Я звичайний хлопець, який трохи випив в компанії друзів», - розповів Фостер в інтерв'ю Daily Mirror.

У підсумку Фостер і Sky Sports уклали угоду, за якою Крейг сплатить 5 000 фунтів стерлінгів за судові витрати.

Нагадаємо, раніше бій Володимира Кличка і Ентоні Джошуа став найкращим поєдинком 2017 року за версією авторитетного порталу ВохіпдЅсепе.