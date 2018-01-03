Майк Тайсон відкрив ферму з вирощування марихуани
14:48, 03 січня 2018Бокс
632
Колишній боксер вирішив зайнятися прибутковим бізнесом.
Майк Тайсон відкрив ферму з вирощування марихуани / usatoday.com
Екс-чемпіон світу в суперважкій вазі Майк Тайсон розповів про те, що відкрив ферму з вирощування марихуани.
Як повідомляє Isport, легендарний у минулому боксер назвав ферму "Ранчо Тайсона" і знаходиться вона в місті Каліфорнія-сіті.
Відзначимо, що крім вирощування марихуани там планують навчати інших фермерів і проводити дослідження по використанню її в медичних цілях.
Як раніше повідомляв УНІАН, Майк Тайсон зізнався, що мріє стати кінопродюсером.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter