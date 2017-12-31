Ломаченко визнаний найкращим боксером року за версією журналу The Ring

Авторитетний американський журнал The Ring визнав українця Василя Ломаченка кращим боксером 2017 року.

«За 89-річну історію нагороди «Боксер року за версією The Ring» жоден боксер не перемагав з такою кількістю боїв, як у Василя Ломаченка. Мало хто досяг того, що вдалося зірці любительського боксу України лише після 11 боїв.

Читайте такожЛомаченко про наступного суперника: мені потрібно гучне ім'я, я готовийСлідуючи традиції, «боксер року» Василь Ломаченко з'явиться на обкладинці наступного випуску журналу The Ring», — пише офіційний сайт журналу The Ring.

Відзначимо, що в 2017 році Ломаченко здобув переконливі перемоги над Джейсоном Сосою, Мігелем Марріагою і Гільєрмо Рігондо. Всі бої українця завершилися відмовою суперників від продовження сутички під час перерви між раундами.

Зазначимо, що раніше Василь Ломаченко став боксером року за версією порталів Boxing News 24, Fightnews, а також за версією американського телеканалу HBO.

Як повідомляв УНІАН, журнал The Ring назвав найкращим боєм року поєдинок українця Володимира Кличка і британця Ентоні Джошуа, який став останнім у кар'єрі українського боксера.