Чемпіон світу та Європи з боксу Хижняк отримав квартиру від ФБУ

Сьогодні у Полтаві президент Федерації боксу України Володимир Продивус вручив ключі від новенької квартири в Полтаві Чемпіону світу та Європи 2017 року – Олександру Хижняку, повідомили УНІАН у Федерації боксу України.

Окрім того, родина Хижняків отримала сертифікат на пів мільйона гривень на ремонт своєї квартири від Голови обласної державної адміністрації й голови обласної ради Олександра Біленького та 100 000 грн вручили батьку на наставнику нашого чемпіона.

Офіційна церемонія нагородження найкращого спортсмена України за підсумками 2017 року та найкращого боксера світу та Європи пройшла в приміщенні полтавської обласної державної адміністрації.

«Після перемоги Олександра на Чемпіонаті світу я запевнив, що вже найближчим часом ми придбаємо квартиру для нашого Чемпіона і ми це зробили обравши одну з найкращих квартир в одному з найкращих районів міста Полтава. Переконаний – це гідна подяка Олександру за його працю та труд, – зазначив президент Федерації боксу України Володимир Продивус. – Переконаний, що це стане гідною мотивацією для Олександра в подальшому ще більше працювати аби здобути для нашої країни золото Олімпійських ігор 2020 року, а також стимулом для всіх наших боксерів. Традицію дарувати квартири для чемпіонів ми започаткували у 2011 році. Я, як президент Федерації боксу України, готовий продовжувати ці традиції і надалі. Переконаний, що після кваліфікаційного на Олімпійські ігри чемпіонату світу 2019 року та самої Олімпіади Токіо-2020 ми матимемо ще більше приводів аби гідно нагородити наших Чемпіонів».

Читайте такожУкраїнець Хижняк визнаний кращим боксером чемпіонату світуГолова Полтавської обласної адміністрації Валерій Головко відзначив, що Олександр Хижняк разом із батьком Олександром Хижняком старшим піднімають імідж боксу на Полтавщині, в Україні, захищають позиції нашої держави на світовій спортивній арені.

На завершення Володимир Продивус подякував представникам обласної влади за підтримку спорту та додав, що ФБУ сприятиме розвитку спорту та зокрема боксу на Полтавщині:

«Велика подяка полтавцям за такого чемпіона, за те, що виховують хорошу молодь. Мені дуже приємно, що місцева влада підтримує не тільки бокс, а й спорт загалом. Якщо проаналізувати результати змагань, то Полтава займає перше місце в Україні з боксу, – поінформував Володимир Продивус. – Звісно, потрібно покращувати умови, базу для тренувань, бо інфраструктура не в належному стані по всій Україні. За статистикою, нині в нас 2000 осіб на один спортзал. Працюємо над тим, щоб спортзалів було якомога більше, зокрема і в Полтаві. Сьогодні обговорювали ці питання. Як тільки мерія чи адміністрація виділить приміщення, ми готові його повністю обладнати, зробити ремонт, щоб можна було в нормальних умовах тренуватися й залучати більше дітей до занять спортом».

Ну і звичайно ж винуватець дійства, Олександр Хижняк, також подякував президенту ФБУ та керівництву області.

«Дуже приємно бачити Володимира Степановича Продивуса в Полтаві. Це велика честь для мене, мого батька. Федерація боксу України, обласна влада, обласна Федерація робить все необхідне для мене та для розвитку спорту в регіоні загалом, для нових здобутків, результатів, підтримує, виділяє стипендію, – зауважив Олександр Хижняк. – Володимир Продивус подарував мені двокімнатну квартиру у нашому місті, найбільшу в новобудові, яка знаходить в одному з найкращих районів міста. Її вартість становить близько мільйона гривень. Виділених обласною владою 500 тисяч гривень, із впевненістю можу сказати, вистачить для того, щоб зробити гарний ремонт. Сьогодні хвилююся, напевно, навіть більше, ніж коли виграв Чемпіонат світу. Тоді було легше, тому що там я зробив свято, а сьогодні всі ці люди зробили свято для мене й мого тренера – мого батька. Нині надзвичайно приємний час настав для мене, бо подарунків багато і привітань багато, але знову ж таки встаю з самого ранку, роблю зарядку й тренуюся, бо потрібно здобувати нові перемоги й нові звання. Вже почалася підготовка до наступних навчально-тренувальних зборів, які стартують із нового року. Потім підуть нові змагання, чемпіонати, що стануть підготовкою до Чемпіонату світу 2019 року».

Як повідомляв УНІАН, в 2017-му році Хижняк виграв чемпіонат світу та Європи. Окрім того, на обох турнірах він був визнаний кращим боксером, незалежно від вагової категорії.