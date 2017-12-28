Fightnews визнав найкращим поєдинком 2017-го року бій Кличко-Джошуа

Титульний бій на лондонському стадіоні "Уемблі" між українцем Володимиром Кличком і британцем Ентоні Джошуа став кращим боєм року за версією журналу Fightnews.

Видання нагадує, що бій зібрав 90 тисяч глядачів - рекордну публіку для Великобританії після Другої світової війни.

Читайте такожБій Кличко став найбільш рейтинговим нефутбольною спортивною подією року в Німеччині41-річний Кличко бився вперше після 18-місячного простою, після бою з іншим британцем Тайсоном Ф'юрі. Українець опинився у нокдауні в п'ятому раунді, потім, у свою чергу, зумів відправити суперника в нокдаун у 6-му раунді, але все-таки програв після серії ударів суперника в 11-му раунді.

Як повідомляв УНІАН, Кличко мав шанс на бій-реванш, але відмовився від нього, оголосив про завершення кар'єри в серпні нинішнього року.