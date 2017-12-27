Портал ESPN назвав Ломаченка другим боксером світу за підсумками 2017 року

Американський портал ESPN підбив свої підсумки у боксі в 2017 році.

Кращим боксером року американці назвали володаря чемпіонських поясів WBC, WBA, WBO та The Ring у напівсередній вазі Теренса Кроуфорда. А от українець Василь Ломаченко посів друге місце. Третім став Ентоні Джошуа, який переміг Кличка. Про повідомляється на офіційному сайті.

1. Теренс Кроуфорд (США)

2. Василь Ломаченко (Україна)

3. Ентоні Джошуа (Велика Британія)

4. Майкі Гарсія (США)

5. Геннадій Головкін (Казахстан)

6. Раян Бернетт (Північна Ірландія)

Нагадаємо, раніше Ломаченко був визнаний кращим боксером 2017 року за версіями BoxingNews24 і FightNews.