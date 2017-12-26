Російський боксер допоможе Усику підготуватися до бою з Брієдісом

Російський боксер Олексій Папін прибув у тренувальний табір чемпіона світу за версією WBO в першій важкій вазі Олександра Усика, повідомляється в Instagram VSENABOX.

Папін допомагатиме українцеві готуватися до півфінального бою Світової суперсерії боксу (WBSS), де Усик зустрінеться з володарем поясу WBC Майрісом Брієдісом з Латвії. Російський боксер проведе в Києві два тижні.

Папін відомий тим, що у своєму останньому поєдинку в першому ж раунді жорстко нокаутував українця Ісмаїла Сіллаха.

Як повідомляв УНІАН, бій Усик – Брієдіс пройде в Ризі 27 січня 2018 року.