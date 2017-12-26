Російський боксер допоможе Усику підготуватися до бою з Брієдісом
13:16, 26 грудня 2017Бокс
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Олексій Папін прибув у табір українського чемпіона світу.
Усик із спаринг-партнерами веде підготовку до бою з Бриедисом / instagram.com
Російський боксер Олексій Папін прибув у тренувальний табір чемпіона світу за версією WBO в першій важкій вазі Олександра Усика, повідомляється в Instagram VSENABOX.
Папін допомагатиме українцеві готуватися до півфінального бою Світової суперсерії боксу (WBSS), де Усик зустрінеться з володарем поясу WBC Майрісом Брієдісом з Латвії. Російський боксер проведе в Києві два тижні.
Папін відомий тим, що у своєму останньому поєдинку в першому ж раунді жорстко нокаутував українця Ісмаїла Сіллаха.
Як повідомляв УНІАН, бій Усик – Брієдіс пройде в Ризі 27 січня 2018 року.
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