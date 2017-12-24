Володимир Кличко: "Багато хто буде питати себе, як могло дійти до того, що братні народи опинилися в стадії війни"

Колишній чемпіон світу Володимир Кличко розповів в інтерв'ю журналу Brand Eins про війну на сході і відносини України з Росією, повідомляє Трибуна.

"Я переконаний в тому, що відносини між нашими країнами скоро покращаться. І після цього багато хто будуть питати себе, як могло дійти до такого, що братні народи опинилися в стадії війни. Що один з них напав, а інший був змушений захищатися. У тому, що цей час настане, я не сумніваюся", - зазначив Кличко.

Читайте такожБій Кличко став найбільш рейтинговим нефутбольною спортивною подією року в НімеччиніА кажучи про те, де спортсмен бачить Україну через десять років, зауважив: "Коли замовкнуть гармати на сході, українська економіка переживе велике зростання. Ми зробимо величезний крок вперед порівняно з іншими сусідами. В цьому у мене немає сумнівів. І це відбудеться набагато швидше, за три-п'ять років. В України настільки великий потенціал, про який інші країни могли б тільки мріяти. Україна – це міст між Європою і Азією, тому по-іншому і бути не може. Потрібно лише, щоб на сході перестали стріляти. Як дуже правильно кажуть: поганий мир краще доброї війни", – сказав Кличко.

Як повідомляв УНІАН, Кличко програв два останніх бою - британцям Тайсону Ф'юрі і Ентоні Джошуа - і в серпні оголосив про завершення кар'єри.