Український боксер Гвоздик може провести бій за титул WBC у 2018 році

Український боксер-напівважковаговик Олександр Гвоздик (14-0, 12 КО) проведе свій наступний бій за звання тимчасового чемпіона WBC проти колумбійця Элейдера Альвареса (23-0, 11 КО), повідомляє Isport.

У разі перемоги Гвоздик отримає можливість битися за повноцінний пояс цієї організації.

"Я кілька днів тому говорив зі своїм менеджером Егісом Клімасом і промоутером Бобом Арумом і ми прийшли до того, що будемо рухатися по WBC. Я думаю, в найближчі дні має вирішитися, що чемпіон за цією версією Стівенсон буде боксувати з Баду Джеком, а мені вони хочуть зробити бій з Елейдером Альваресом за тимчасовий пояс WBC", - зазначив Гвоздик.

"Після, якщо все пройде вдало, то наступний бій повинен пройти за нормальний титул і вони повинні вказати це в контракті. Це має відбутися за певні терміни, я не знаю, там за три місяці, шість місяців. Переможець нашого бою з Альваресом повинен битися з переможцем поєдинку Стівенсон – Баду Джек", - додав український боксер.

"Найбільш ймовірна дата – це 16 лютого в Неваді, в Ріно, а не в Лас-Вегасі. Останні півтора місяці я більше займаюся фізичною підготовкою, а в найближчі дні проясниться ситуація з найближчим боєм і тоді вже почнеться спеціальна підготовка. Мені подобається напрямок WBC і на сьогоднішній день мені найбільше хочеться провести бій зі Стівенсоном. У контракті прописані мінімальні суми, за які я боксую. Природно, якщо я буду битися за титул чемпіона світу, то суми стануть більшими. Але якихось особливих пунктів немає. Єдиний пункт, якщо до 11 квітня вони мені роблять титульний бій, то я з ними автоматично продовжую контракт на два роки. Судячи з усього, так і станеться. Тимчасовий пояс також вважається титульним", – додав Гвоздик.

Свій останній бій українець провів проти Крейга Бейкера (17-2, 13 КО) і здобув перемогу технічним нокаутом у шостому раунді.