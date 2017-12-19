Бій Кличка став найбільш рейтинговою нефутбольною спортивною подією року в Німеччині

Трансляція бою Володимир Кличко – Ентоні Джошуа, який відбувся у квітні на лондонському стадіоні «Уемблі», стала найбільш рейтинговою нефутбольною спортивною подією 2017-го року в Німеччині, повідомляє Братство Кличко з посиланням на Focus.de.

Поєдинок Кличко – Джошуа подивилися 9,52 мільйони телеглядачів у Німеччині. Жоден інший поєдинок не може конкурувати з цим боєм. «Із закінченням епохи Кличко, шанс отримають інші види спорту», - зазначає видання.

Читайте такожБоксерський халат Кличка-молодшого з бою з Ентоні Джошуа був проданий за 215 тисяч доларівДля порівняння, фінал Кубка Конфедерацій, в якому збірна Німеччини обіграла команду Чилі, дивилися 14,86 млн. телеглядачів – це кращий результат у році, що минає. Щоправда, як зазначає видання, в 2016-му за поразкою Німеччини від Франції в полуфинали Євро спостерігали 29,85 мільйона чоловік. Фінал Кубка країни між «Айнтрахтом» і дортмундською «Боруссією» подивилися 9,71 млн. телеглядачів, а матч «Баварія» - «Реал» у чвертьфіналі Ліги чемпіонів – 9,58 млн.