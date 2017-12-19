Ломаченко включений у список претендентів на звання найкращого боксера року
Українець другий рік поспіль може стати боксером року за версією Worldboxingnews.
Авторитетне видання Worldboxingnews.net опублікувало список претендентів на звання кращого боксера року, що минає.
В числі 12 боксерів-претендентів є і українець Василь Ломаченко, який став переможцем голосування минулого року.
"Список номінантів в останній момент доповнив Біллі Джо Сондерс, чия упевнена перемога над Давидом Лем'є не могла залишитися непоміченою. Також у нього був включений Андре Уорд, який завершив кар'єру після другої перемоги на Сергієм Ковальовим. Ваенхонг Менайотін знаходиться у боксерській еліті за рахунок своєї дивовижної безпрограшної серії з 49 боїв.
Василь Ломаченко близький до того, щоб вдруге поспіль перемогти в цій номінації. Деонтей Вайлдер вразив багатьох в цьому році двома достроковими перемогами над Джеральдом Вашингтоном і Бермейном Стіверном", - пише видання.
Також в числі претендентів Геннадій Головкін, Теренс Кроуфорд, Кіт Турман, Майкі Гарсія і Ентоні Джошуа.
Нагадаємо, нещодавно Василь Ломаченко, який переміг 9 грудня Гільєрмо Рігондо, був визнаний найкращим боксером року за версією ESPN.