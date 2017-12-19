Ломаченко включений у список претендентів на звання найкращого боксера року

Авторитетне видання Worldboxingnews.net опублікувало список претендентів на звання кращого боксера року, що минає.

В числі 12 боксерів-претендентів є і українець Василь Ломаченко, який став переможцем голосування минулого року.

"Список номінантів в останній момент доповнив Біллі Джо Сондерс, чия упевнена перемога над Давидом Лем'є не могла залишитися непоміченою. Також у нього був включений Андре Уорд, який завершив кар'єру після другої перемоги на Сергієм Ковальовим. Ваенхонг Менайотін знаходиться у боксерській еліті за рахунок своєї дивовижної безпрограшної серії з 49 боїв.

Василь Ломаченко близький до того, щоб вдруге поспіль перемогти в цій номінації. Деонтей Вайлдер вразив багатьох в цьому році двома достроковими перемогами над Джеральдом Вашингтоном і Бермейном Стіверном", - пише видання.

Також в числі претендентів Геннадій Головкін, Теренс Кроуфорд, Кіт Турман, Майкі Гарсія і Ентоні Джошуа.

Нагадаємо, нещодавно Василь Ломаченко, який переміг 9 грудня Гільєрмо Рігондо, був визнаний найкращим боксером року за версією ESPN.