Берінчик виграв перший у кар'єрі титул WBO Oriental, Малиновський захистив титул чемпіона Європи WBO

У Броварах на арені "Термінал" завершився вечір боксу, в якому Денис Берінчик звоевал перший в кар'єрі титул WBO Oriental, а Олег Малиновський захистив титул чемпіона Європи WBO.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, обидва бої завершилися достроково.

Малиновський в бою з Девідом Берной з Угорщини зумів відправити суперника в нокаут вже у першому раунді. При цьому, з боку не здалося, що вирішальний удар українця був занадто сильним.

У свою чергу, Берінчик та філіппінець Аллан Валлеспін провели в рингу шість з дев'яти раундів, відведених регламентом. Українець мав велику перевагу, але лише в п'ятому раунді вперше відправив суперника в нокдаун. А вже у шостому раунді комбінація Берінчика призвела до того, що суперник знову опинився на канвасі Суддя миттєво зупинив бій.

Таким чином, Берінчик провів перший титульний бій у своїй кар'єрі і відразу ж завоював пояс чемпіона.