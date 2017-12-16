Український боксер Редкач достроково програв американцеві Моліні (відео)

Український боксер напівсередньої ваги Іван Редкач, піднявшись в нову вагову категорію, достроково, в четвертому раунді поступився американцеві Джону Моліні, повідомляє Братство Кличко.

По ходу бою обидва боксери побували в нокдаунах: Моліна – у другому раунді, Редкач – у третьому. Наприкінці четвертої трихвилинки після затяжної атаки американця Редкач знову опинився на підлозі, а рефері поєдинку зупинив бій.