Український боксер Редкач достроково програв американцеві Моліні (відео)
12:38, 16 грудня 2017Бокс
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Бій завершився вже у четвертому раунді.
Редкач програв Моліні / Boxnews
Український боксер напівсередньої ваги Іван Редкач, піднявшись в нову вагову категорію, достроково, в четвертому раунді поступився американцеві Джону Моліні, повідомляє Братство Кличко.
По ходу бою обидва боксери побували в нокдаунах: Моліна – у другому раунді, Редкач – у третьому. Наприкінці четвертої трихвилинки після затяжної атаки американця Редкач знову опинився на підлозі, а рефері поєдинку зупинив бій.
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