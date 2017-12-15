Ломаченко став найкращим боксером світу за версією ESPN
Він обійшов у рейтингу Геннадія Головкіна з Казахстану.
Чемпіон світу з боксу в другій напівлегкій вазі за версією WBO українець Василь Ломаченко очолив рейтинг найкращих боксерів незалежно від вагової категорії за версією ESPN.
Після перемоги українського боксера над кубинцем Рігондо відбулося голосування, в якому Ломаченко набрав 102 бали, обійшовши попереднього лідера рейтингу казахстанця Геннадія Головкіна і американця Теренса Кроуфорда.
Читайте такожЛомаченко залишився на 3-му місці в рейтингу Ring незалежно від вагових категорій У топ-10 також знаходяться Сауль Альварес, Кіт Турман, Еррол Спенс, Майкі Гарсія, Сергій Ковальов, Наоя Іноуе і Деонтей Вайлдер.
Василь Ломаченко у своєму Instagram так прокоментував своє перше місце в рейтингу ESPN:
«Для мене величезна честь стати кращим у рейтингу найкращих боксерів незалежно від вагової категорії за версією ESPN. Спасибі моїй команді і всім тим, хто підтримував мене на цьому шляху.
Я ще далекий від того місця, де хочу опинитися. Є ще багато чого, що можна вдосконалити, і я хочу додавати з кожним боєм», – написав Ломаченко.
Нагадаємо, 9 грудня в Нью-Йорку українець впевнено переміг кубинця Гільєрмо Рігондо, домігшись відмови суперника від продовження поєдинку в середині бою.