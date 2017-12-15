Ломаченко став найкращим боксером світу за версією ESPN

Чемпіон світу з боксу в другій напівлегкій вазі за версією WBO українець Василь Ломаченко очолив рейтинг найкращих боксерів незалежно від вагової категорії за версією ESPN.

Після перемоги українського боксера над кубинцем Рігондо відбулося голосування, в якому Ломаченко набрав 102 бали, обійшовши попереднього лідера рейтингу казахстанця Геннадія Головкіна і американця Теренса Кроуфорда.

Читайте такожЛомаченко залишився на 3-му місці в рейтингу Ring незалежно від вагових категорій У топ-10 також знаходяться Сауль Альварес, Кіт Турман, Еррол Спенс, Майкі Гарсія, Сергій Ковальов, Наоя Іноуе і Деонтей Вайлдер.

Василь Ломаченко у своєму Instagram так прокоментував своє перше місце в рейтингу ESPN:

«Для мене величезна честь стати кращим у рейтингу найкращих боксерів незалежно від вагової категорії за версією ESPN. Спасибі моїй команді і всім тим, хто підтримував мене на цьому шляху.

Я ще далекий від того місця, де хочу опинитися. Є ще багато чого, що можна вдосконалити, і я хочу додавати з кожним боєм», – написав Ломаченко.

Нагадаємо, 9 грудня в Нью-Йорку українець впевнено переміг кубинця Гільєрмо Рігондо, домігшись відмови суперника від продовження поєдинку в середині бою.