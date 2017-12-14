Боксер Усик у своєму Instagram оголосив про початок нового "челленджа" (відео)
17:36, 14 грудня 2017Бокс
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Чемпіон світу оголосив для вболівальників незвичайний конкурс - за ходіння на руках.
Олександр Усик / k2ukraine.com
Чемпіон світу з боксу, олімпійський чемпіон Олександр Усик через свій Instagram оголосив конкурс з ходіння на руках. У ньому можуть взяти участь всі бажаючі. Троє учасників, які пройдуть на руках далі за всіх, отримають спеціальні призи - іменні футболки від Олександра Усика.
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