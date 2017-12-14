Боксер Усик у своєму Instagram оголосив про початок нового "челленджа" (відео)

Чемпіон світу з боксу, олімпійський чемпіон Олександр Усик через свій Instagram оголосив конкурс з ходіння на руках. У ньому можуть взяти участь всі бажаючі. Троє учасників, які пройдуть на руках далі за всіх, отримають спеціальні призи - іменні футболки від Олександра Усика.

Друзі, я оголошую невеликий спортивний челлендж! Залишайте свої відео в коментарях! 21.12.2017 я виберу переможців Займайтеся спортом! Світ любить сильних! Допис, поширений Usyk Aleksandr (@usykaa) Гру 14, 2017 о 6:20 PST