Боксерський халат Кличка-молодшого з бою з Ентоні Джошуа був проданий за 215 тисяч доларів

Боксерський халат дворазового чемпіона світу в суперважкій вазі Володимира Кличка, в якому він виходив на бій з Ентоні Джошуа та в якому була зашита флешка з прогнозом від українця на поєдинок, був проданий за 215 тисяч доларів (160 тисяч фунтів) на благодійному аукціоні The Charge II, що відбувся 13 грудня, повідомляє Братство Кличко.

Про це повідомив сам Володимир, написавши на своїх сторінках в соцмережах. «Всі кошти підуть на благодійні проекти Фонду Кличко. Спасибі вам, хлопці», - зазначив українець.

Як повідомляв УНІАН, Кличко в травні програв бій Ентоні Джошуа, а через деякий час оголосив про завершення кар'єри.