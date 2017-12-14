Ломаченко залишився на 3-му місці в рейтингу Ring незалежно від вагових категорій
11:21, 14 грудня 2017Бокс
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У Тор-3 найпрестижнішого рейтингу світу не відбулося змін.
Василь Ломаченко зберіг 3-е місце у найпрестижнішому боксерському рейтингу в світі / К2
Найавторитетніший у світі боксу журнал The Ring оновив рейтинг незалежно від вагових категорій, де українець Василь Ломаченко залишився на 3-му місці, повідомляє офіційний сайт видання.
Перемога Ломаченка над кубинським боксером Гільєрмо Рігондо не вплинула на місце українського боксера в рейтингу. В сумі, на даний момент в рейтингу він перебуває вже 80 тижнів.
Українець, як і раніше, поступається лідерові рейтингу чемпіону світу в середній вазі Геннадію Головкіну з Казахстану і екс-абсолютному чемпіону світу в першій напівсередній вазі Теренсу Кроуфорду з США.
Недавній суперник Ломаченка кубинець Рігондо, навпаки, опустився з 4-го на 9-е місце.
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