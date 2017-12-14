Ломаченко залишився на 3-му місці в рейтингу Ring незалежно від вагових категорій

Найавторитетніший у світі боксу журнал The Ring оновив рейтинг незалежно від вагових категорій, де українець Василь Ломаченко залишився на 3-му місці, повідомляє офіційний сайт видання.

Перемога Ломаченка над кубинським боксером Гільєрмо Рігондо не вплинула на місце українського боксера в рейтингу. В сумі, на даний момент в рейтингу він перебуває вже 80 тижнів.

Українець, як і раніше, поступається лідерові рейтингу чемпіону світу в середній вазі Геннадію Головкіну з Казахстану і екс-абсолютному чемпіону світу в першій напівсередній вазі Теренсу Кроуфорду з США.

Недавній суперник Ломаченка кубинець Рігондо, навпаки, опустився з 4-го на 9-е місце.