Усик в інтерв'ю #FootballHub: хто визначив, що футбол - вид спорту №1 в Україні? (відео)

Український боксер, олімпійський чемпіон та чинний чемпіон світу Олександр Усик став гостем рубрики "What's up" в рамках популярного проекту #FootballHub.

В інтерв'ю журналісту Володимиру Кобелькову відомий спортсмен розповів про те, як займався футболом, за яку футбольну команду він вболівіває і чому вважає бокс, а не футбол спортом номер один в Україні.

"У 15 років я міг стати футболістом, але не став. У сім'ї не було грошей, щоб оплачувати тренування, поїздки, форму, їздити щодня на тренування туди і назад. Такої суми не було у батьків, щоб платити, а бокс був безкоштовний.

Читайте такожНазвана точна дата півфінального бою Усик - Брієдіс Було прикро. Я хотів грати! Я в основі завжди грав на позиції лівого півзахисника, навіть на заміні не сидів. Постійно грав весь матч, мене не міняли. Так склалося, і я ані трохи не шкодую, що так вийшло. Тому що це великий вид спорту – бокс. Я знайшов дуже багато близьких друзів. За рахунок цього виду спорту я досить рано виріс. Я в 15 років пішов у бокс, а вже в 16-17 почав сам заробляти".

На думку Усика, саме бокс, а не футбол є спортом номер один в Україні.

"Хто визначив, що спорт №1 у нас в країні - це футбол? Я не знаю, хто це сказав. Напевно, якийсь футболіст. Ми можемо просто взяти по Олімпіаді. У нас на Олімпіаду збірна України з боксу повезла 7 осіб. А медалі привезли п'ятеро з них. Збірна України з футболу медалі звідкись привозила? Так, у футболі у нас три "Золотих м'яча". Але в боксі - чотири олімпійських золота: Кличко, двічі Ломаченко та Усик".

Відповідаючи на запитання про свої футбольні пристрасті, Олександр Усик зізнався:

"За "Динамо" давно вболіваю, дуже давно. 2001-й, або 2002 рік, "Таврія" грала з "Динамо" в Сімферополі, я грав за "Таврію" (юнацьку команду), але вболівав за "Динамо". Мені ще хлопці тоді казали: «А чого ти, типу, не за своїх?» А мені подобається ця команда, я за неї вболіваю. Мені дуже подобалися Шева, Ребров. Мені шалено подобалася їхня гра. "Динамо" – це команда з великим ім'ям, історична команда".

Усик зізнався, що в останній раз був на стадіоні на грі Україна - Хорватія в жовтні цього року.

"Я на збірну ходив з хорватами. Перший тайм взагалі добре зіграли! А другий, таке відчуття, що розслабилися. Хлопці поруч (на трибуні) сиділи, і один каже: іди до хлопців у роздягальню, поспілкуйся! Тайм закінчився, ми пішли поїсти, повернулися, почалася гра. Вони хвилин 10 відіграли, і цей хлопець обертається на мене: "А ти точно до наших ходив? Мені здається, ти ходив до хорватів".