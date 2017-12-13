Ломаченко про наступного суперника: мені потрібно гучне ім'я, я готовий

Чемпіон світу з боксу серед професіоналів за версією WBO в другій напівлегкій вазі Василь Ломаченко поділився планами на майбутнє, повідомляє SportArena з посиланням на BoxingScene.

Ломаченко почав 2017 рік з дострокової перемоги над Джейсоном Соса, потім змусив здатися Мігеля Марріагу, а минулої неділі переміг дворазового олімпійського чемпіона Гільєрмо Рігондо.

«Чи вважаю я себе найкращим боксером року? Ні. У мене три перемоги, але вони не значні. Для мене перемога над Рігондо не дуже важлива, тому що він не з моєї вагової категорії, він не моїх габаритів. Це не велика перемога для мене. Можливо, вона є такою для фанатів боксу, але не для мене.

Читайте такожЛомаченко отримав приз найкращому боксеру року імені Мухаммеда Алі Я хочу великого суперника. Мені потрібно гучне ім'я. Ви знаєте, що я готовий на все. Я готовий», — заявив Ломаченко.

Василь Ломаченко у 2018 році планує перейти в легку вагу і провести бій з одним з чемпіонів. Потенційними суперниками українця вважаються володар титулу WBA Хорхе Лінарес і чемпіон WBC Майки Гарсія.