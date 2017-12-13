Медичне обстеження не виявило у Рігондо перелому руки в титульному бою з Ломаченком

Медичне обстеження, на яке кубинець Гільєрмо Рігондо вирушив одразу після поєдинку проти Василя Ломаченка, не показало ніякого перелому або тріщини у програвшого бій боксера, повідомляє Isport з посиланням на ESPN.

"Перелому немає, є сильний забій лівої руки", - повідомляє ESPN.

У ніч на неділю за київським часом Гільєрмо Рігондо відмовився від продовження бою проти Василя Ломаченка після шостого раунду, пославшись на біль у лівій руці.

За шість раундів бою проти українця Рігондо зумів донести до мети лише 15 ударів: 10 джебів і 5 силових.

Як повідомляв УНІАН, Василь Ломаченко впевнено переміг Гільєрмо Рігондо. Після бою Ломаченко сказав, що їх бій з Рігондо п'ять років тому був би цікавішим.