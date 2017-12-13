Медичне обстеження не виявило у Рігондо перелому руки в титульному бою з Ломаченком
11:38, 13 грудня 2017Бокс
307
Кубинський боксер перервав бій після 6-го раунду через сильний біль в руці.
Рігондо відмовився від продовження бою з Ломаченком після 6-го раунду / FightNews
Медичне обстеження, на яке кубинець Гільєрмо Рігондо вирушив одразу після поєдинку проти Василя Ломаченка, не показало ніякого перелому або тріщини у програвшого бій боксера, повідомляє Isport з посиланням на ESPN.
"Перелому немає, є сильний забій лівої руки", - повідомляє ESPN.
У ніч на неділю за київським часом Гільєрмо Рігондо відмовився від продовження бою проти Василя Ломаченка після шостого раунду, пославшись на біль у лівій руці.
За шість раундів бою проти українця Рігондо зумів донести до мети лише 15 ударів: 10 джебів і 5 силових.
Як повідомляв УНІАН, Василь Ломаченко впевнено переміг Гільєрмо Рігондо. Після бою Ломаченко сказав, що їх бій з Рігондо п'ять років тому був би цікавішим.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter