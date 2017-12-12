Британському екс-чемпіону світу Тайсону Ф'юрі дозволили повернутися в бокс

Британське антидопінгове агентство (UKAD) дозволило повернутися в бокс Тайсону Ф'юрі (25-0, 18 КО), повідомляє SportArena з посиланням на ВВС.

Раніше Ф'юрі потрапив у допінг-скандал: він попався на вживанні заборонених препаратів і був позбавлений всіх своїх чемпіонських титулів.

Сам Ф'юрі був тимчасово відсторонений від боксу, після чого почалися його судові тяжби з Британським антидопінговим агентством (UKAD). Одночасно Британська рада з контрою за боксом (BBBofC) відібрала у нього ліцензію.

Читайте такожСкандально відомому боксеоу Тайсону Ф'юрі загрожує чотирирічна дискваліфікаціяТим не менш, нещодавно Ф'юрі заявив про своє бажання повернутися в бокс в 2018 році і провести ряд гучних боїв. Сьогодні Ф'юрі отримав дозвіл на повернення в спорт.

Британець пішов на компроміс з UKAD і погодився заднім числом отримати 2-річну дискваліфікацію. Це дозволить Ф'юрі повернутися в бокс в 2018 році, якщо BBBofC погодиться повернути йому ліцензію.

Серед можливих майбутніх суперників Ф'юрі фігурують імена чинного чемпіона світу і Тоні Ентоні Джошуа Белл.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді 2015 року Тайсон Ф'юрі сенсаційно переміг Володимира Кличка у Дюсельдорфі і заволодів титулами чемпіона світу у важкій вазі за версіями WBA, IBF, WBO і IBO.

Однак у ранзі нового короля важкої ваги сканадальный британець протримався недовго. Спочатку IBF позбавила його титулу за відмову провести обов`язковий захист проти В'ячеслава Глазкова. А потым вже в нього розпочалися допынговы проблеми.