Український боксер Гвоздик побореться за титул чемпіона світу WBC на спеціальному турнірі

Всесвітня боксерська рада (WBC) планує влаштувати міні-турнір серед боксерів напівважкої ваги для визначення чемпіона світу, повідомляє RingPolska.

Одним з учасників є український боксер Олександр Гвоздик, який, таким чином, отримає шанс поборотися за звання чемпіона світу.

WBC визначила чотирьох претендентів на титул. Чинний володар поясу Адоніс Стівенсон повинен буде зустрітися з екс-чемпіоном WBA Super Баду Джеком. У другому півфіналі зустрінуться українець Олександр Гвоздик з колумбійцем Елейдером Альваресом.

Фінал цього міні-турніру повинен пройти в червні 2018 року. Поєдинок Гвоздик – Альварес, за інформацією джерела, відбудеться 16 лютого в Ріно, США, штат Невада.