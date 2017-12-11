Український боксер Гвоздик побореться за титул чемпіона світу WBC на спеціальному турнірі
16:53, 11 грудня 2017Бокс
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Найближчим суперником Гвоздика має стати колумбієць Елейдер Альварес.
Олександр Гвоздик / BoxingScene
Всесвітня боксерська рада (WBC) планує влаштувати міні-турнір серед боксерів напівважкої ваги для визначення чемпіона світу, повідомляє RingPolska.
Одним з учасників є український боксер Олександр Гвоздик, який, таким чином, отримає шанс поборотися за звання чемпіона світу.
WBC визначила чотирьох претендентів на титул. Чинний володар поясу Адоніс Стівенсон повинен буде зустрітися з екс-чемпіоном WBA Super Баду Джеком. У другому півфіналі зустрінуться українець Олександр Гвоздик з колумбійцем Елейдером Альваресом.
Фінал цього міні-турніру повинен пройти в червні 2018 року. Поєдинок Гвоздик – Альварес, за інформацією джерела, відбудеться 16 лютого в Ріно, США, штат Невада.
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