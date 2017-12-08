Скандально відомому боксеоу Тайсону Ф'юрі загрожує чотирирічна дискваліфікація

Екс-чемпіон світу в суперважкій вазі, який втратив свої титули через проблеми з допінгом і наркотиками, може бути відлучений від боксу через порушення антидопінгових правил, повідомляє Братство Кличко з посиланням на BoxingScene.

Слухання по справі «Циганського Короля», пов'язані з його дискваліфікацією британським антидопінговим агентством (UKAD), почнуться 11 грудня і можуть тривати кілька днів. Через проблем з UKAD Ф'юрі вже два роки не виходив на ринг. У UKAD покладають провину за затягування справи на самого боксера, проте сам Ф'юрі це заперечує. Ф'юрі отримав дискваліфікацію від UKAD в 2016 році.

Британський боксер сподівається повернутися на ринг в 2018 році, однак існує ймовірність того, що він може отримати чотирирічну дискваліфікацію за підсумками слухань у UKAD.