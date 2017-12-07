Ломаченко та його суперник Рігондо провели відкрите тренування перед боєм (відео)
12:06, 07 грудня 2017Бокс
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Поєдинок відбудеться в Нью-Йорку в ніч на неділю.
Василь Ломаченко / lomachenko.com
У Нью-Йорку відбулося відкрите тренування українського боксера Василя Ломаченка і кубинця Гільєрмо Рігондо.
Обидва чемпіона світу показали частину підготовки в присутності ЗМІ. Нагадаємо, що їхній бій відбудеться в ніч з 9-го на 10 грудня в Нью-Йорку на Madison Square Garden.
Відкрите тренування Ломаченка:
Відкрите тренування Рігондо:
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