Віталій Кличко включений в Міжнародний зал боксерської слави

11:48, 06 грудня 2017
Бокс
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Офіційна церемонія відбудеться влітку 2018-го року.

Віталій Кличко (праворуч) увійшов в Зал слави, його брат Володимир може увійти в 2022 році / BoxingScene

«Вічний» чемпіон світу в суперважкій вазі за версією WBC Віталій Кличко (45-2, 41 КО) офіційно став першим українським членом Міжнародної зали боксерської слави, повідомляє SportArena з посиланням на ESPN.

Офіційна церемонія відбудеться влітку 2018-го року.

В категорії «Сучасні боксери» (ті, хто провели останній бій не раніше 1989 року) спочатку було 32 прізвища. З них шляхом голосування визначилися всього три нових членів Залу слави — крім Кличка-старшого це Ерік Моралес і Вінкі Райт. Тріо провели свої останні поєдинки у 2012 році.

Віталій Кличко вперше став чемпіоном світу в червні 1999 року після перемоги над Хербі Хайдом. Другий чемпіонський титул українець завоював за п'ять років, у квітні 2004 року Кличко технічним нокаутом зупинив Коррі Сандерса і завоював титул WBC. До завершення кар'єри нинішній мер Києва 11 разів захищав цей пояс.

Другим українцем в Міжнародному залі боксерської слави може стати Володимир Кличко, але його поява серед легенд професійного боксу відбудеться не раніше 2022 року. Якщо ж Кличко-молодший продовжить кар'єру, то відстрочить возз'єднання зі старшим братом.

Міжнародний зал боксерської слави базується в Катастоті (Нью-Йорк). За останні роки його членами стали Леннокс Льюїс, Майк Тайсон, Костя Цзю, Артуро Гатті, Оскар де ла Хойя, Джо Кальзаге, Ріддік Боу, Фелікс Тринідад, Хуліо Сезар Чавес, Евандер Холіфілд та інші.

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Теги: #Кличко Зал боксерської слави