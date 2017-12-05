Український чемпіон світу Ломаченко в 2018 році змінить вагову категорію

Український чемпіон світу з боксу Василь Ломаченко в 2018 році має намір перейти в легку вагу.

Нагадаємо, на даний момент Василь Ломаченко виступає в другій напівлегкій вазі і є володарем чемпіонського поясу за версією WBO.

Проте вже в наступному році українець планує перейти в легку вагу. Про це повідомив промоутер Ломаченко Боб Арум:

«Так, Василь дійсно націлився на перехід в легку вагу. Ломаченко сказав, що в 2018 році буде битися в категорії до 135 фунтів», — цитує Арума BoxingScene.

У найближчу суботу Василь Ломаченко проведе бій проти Гільєрмо Рігондо. Цей поєдинок, ймовірно, може стати останнім для українця в другій напівлегкій вазі.

Зазначимо, що чемпіонами легкої ваги є Хорхе Лінарес (WBA) і Майкі Гарсія (WBC) — боксери, з якими Ломаченко неодноразово виявляв бажання зустрітися.